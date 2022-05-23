Сенатор Пушков: В планы западных кураторов Зеленского не входят переговоры с Москвой

Фото: Пресс-служба Совфеда

Украинский президент Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с Россией, поскольку это не входит в его стратегию, равно как и в планы его западных кураторов. Такое мнение в понедельник, 23 мая, высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

На своем канале в Telegram российский сенатор подчеркнул, что переговоры с Москвой со стороны Киева «всегда были фикцией». Отечественный парламентарий подчеркнул, что не стоит делать вид, что такой переговорный процесс может дать результаты.

— Во всяком случае, пока обстановка качественно не изменится, — заметил Пушков.

Накануне помощник российского президента и руководитель отечественной делегации на переговорах сторон Владимир Мединский подчеркнул, что заморозка диалога стала инициативой Украины. Политик подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога на высшем уровне.

Месяц назад делегация России уже передала Украине проект договора, в котором был согласован ряд принципиальных позиций. Но соответствующего ответа все еще нет, подчеркнул российский политик.