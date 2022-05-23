Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Аналитик назвал три фактора, которые могут обрушить доллар

Егор Провоторов
В мире
Аналитик назвал три фактора, которые могут обрушить доллар
Фото: Pixabay

Существует три существенных фактора, которые могут обрушить доллар и прекратить его господство на мировых финансовых рынках, считает главный финансовый аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Первым таким фактором специалист назвал попытки США шантажировать своих политических оппонентов угрозами отключить их от долларовой системы. Это, по словам эксперта, значительно снизило доверие к американской национальной валюте. Ускорили этот процесс антироссийские санкции и «заморозка» отечественных финансовых резервов.

В интервью агентству «Прайм» Васильев напомнил, что управляющие госрезервами теперь не готовы считать государственные бумаги Штатов безрисковыми. Вторым фактором, влияющим на снижение влияния доллара является переход на торговлю между странами в национальных валютах этих государств. Кроме того, альтернативой доллару теперь становятся криптовалюты, создаваемые мировыми центробанками.

— Даже МВФ признает, что беспрецедентные финансовые санкции, введенные в отношении России, угрожают постепенно ослабить доминирование доллара и могут привести к более фрагментированной международной валютной системе, — заметил аналитик.

Накануне кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев выразил мнение, что самой выгодной валютой для россиян после снятия ограничений стал рубль

Экономика США Доллар
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Все мнения
О проекте