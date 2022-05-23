Аналитик назвал три фактора, которые могут обрушить доллар

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Существует три существенных фактора, которые могут обрушить доллар и прекратить его господство на мировых финансовых рынках, считает главный финансовый аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Первым таким фактором специалист назвал попытки США шантажировать своих политических оппонентов угрозами отключить их от долларовой системы. Это, по словам эксперта, значительно снизило доверие к американской национальной валюте. Ускорили этот процесс антироссийские санкции и «заморозка» отечественных финансовых резервов.

В интервью агентству «Прайм» Васильев напомнил, что управляющие госрезервами теперь не готовы считать государственные бумаги Штатов безрисковыми. Вторым фактором, влияющим на снижение влияния доллара является переход на торговлю между странами в национальных валютах этих государств. Кроме того, альтернативой доллару теперь становятся криптовалюты, создаваемые мировыми центробанками.

— Даже МВФ признает, что беспрецедентные финансовые санкции, введенные в отношении России, угрожают постепенно ослабить доминирование доллара и могут привести к более фрагментированной международной валютной системе, — заметил аналитик.

Накануне кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев выразил мнение, что самой выгодной валютой для россиян после снятия ограничений стал рубль