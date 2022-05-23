Минобороны РФ: Украинские националисты обстреляли поселок в Херсонской области

Фото: mvs.gov.ua

Украинские националисты нанесли удар неуправляемыми ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по поселку Белозерка, расположенному в Херсонской области. В результате обстрела погибли два человека, включая подростка. Об этом сообщает российское Минобороны в понедельник, 23 мая.

Удар РСЗО был нанесен с направления Николаевской области. Всего по Белозерке подразделения ВСУ выпустили восемь кассетных боеприпасов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления МО РФ.

По информации представителей оборонного ведомства, в результате обстрела погиб 14-летний юноша. При этом около 10 человек получили ранения различной степени тяжести, повреждения нанесены более чем 10 зданиям.

Сразу после обстрела на место инцидента прибыли сотрудники российской военной полиции, а также военные инженеры, которые произвели разведку местности на предмет взрывоопасных предметов и неразорвавшихся снарядов.

В минувшую среду, 18 мая, в российском Минобороны рассказали, что Украина готовит провокацию по «бучинскому сценарию» в селе Константиновка на территории Донецкой народной республики.