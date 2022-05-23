«Без осадков не обойдется»: метеоролог Шувалов рассказал, какой будет первая неделя лета в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Лето в столице начнется с умеренно теплой погоды с температурой воздуха около плюс 20–23 градусов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Точного прогноза пока нет. Однако весьма вероятно, что первая неделя лета в Москве будет умеренно теплой: дневные температуры — в районе 20–23 градусов тепла. И кратковременные дожди. Без осадков в начале июня не обойдется, — заключил собеседник «ВМ».

До этого Александр Шувалов рассказал «ВМ» о погоде в столице на следующей неделе. По его словам, с востока на Московский регион надвигается глубокий циклон, который несет с собой холодный воздух и густые облака.

— Это означает, что солнца будет меньше, — объясняет синоптик. — Первая половина недели, с 23 по 25 мая, у нас еще холодная. В эти дни ожидаются температура воздуха на уровне 10–14 градусов тепла, холодный ветер, высокая облачность. В среду, 25 мая, могут быть незначительные осадки.

Начиная с четверга, 26 мая, циклон перестанет играть свою роль и уже с запада придут более теплые воздушные массы, отмечает Шувалов. В конце рабочей недели, 26–27 мая, ожидается 17–19 градусов тепла. В пятницу могут быть кратковременные дожди.