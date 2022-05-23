Цены на газ в Европе выросли почти во всех странах в прошлом году

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Стоимость газа по итогам прошлого года выросла в 26 странах Европы, самый активный рост цен был зафиксирован в Болгарии, Греции и Молдавии. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Так, в Болгарии цены на голубое топливо выросли вдвое, в Греции рост цен составил 95,9 процента, а в Молдавии — 84,7 процента.

Стоимость газа выросла более чем на 35 процентов в 11-ти странах, при этом рост цен на топливо в России составил 2,6 процента.

Снижение стоимости газа зафиксировали в шести государствах: в Словакии, Чехии и Белоруссии. Там падение цен составило 11,8, 5 и 2 процента соответственно.

Накануне стало известно, что Словакия располагает запасами нефти на 105 дней, а природного газа — лишь на один месяц. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщил исполнительный директор нефтегазовой ассоциации страны Рихард Квасньовский. По информации функционера, подземные газохранилища Словакии, общий объем которых составляет 3,5 миллиарда кубометров, в настоящее время заполнены на 25 процентов. При этом хранилища находятся во владении частных компаний, что ограничивает возможности Братиславы по влиянию на их работу.