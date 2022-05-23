Словацкие СМИ рассказали, что у страны через месяц закончатся запасы газа

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Словакия располагает запасами нефти на 105 дней, а природного газа — лишь на один месяц. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщило информагентство TASR со ссылкой на исполнительного директора нефтегазовой ассоциации страны Рихарда Квасньовского.

По информации функционера, подземные газохранилища Словакии, общий объем которых составляет 3,5 миллиарда кубометров, в настоящее время заполнены на 25 процентов. При этом хранилища находятся во владении частных компаний, что ограничивает возможности Братиславы по влиянию на их работу.

Словакия получает из России более 85 процентов потребляемого страной газа. В перспективе вероятной заменой «голубому топливу» из РФ могли бы стать поставки из США, ближневосточных стран или Норвегии.

В республику уже прибыли два танкера со сжиженным газом. Тем не менее, исходя из сложившейся на рынке энергоресурсов цены на «голубое топливо» и расходов на его доставку в страну, подобный вариант является куда более дорогим, чем поставки газа из России, пишет ТАСС.

В начале мая появилась информация, что в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефтепродуктов из России со следующего года, Словакия будет всеми силами добиваться предоставления исключения для своей страны.