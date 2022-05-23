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Офис МосгорБТИ открылся в Москве после ремонта

Александр Афонин
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Офис МосгорБТИ открылся в Москве после ремонта
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Стрелецкая улица, 9А Карта всех событий

В столице после модернизации открылся клиентский центр МосгорБТИ. Обновленный офис смогут посещать до 200 человек в день. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 23 мая.

— Модернизация клиентского центра позволила сделать очное получение услуг более комфортным и оперативным. Перед официальным открытием он работал неделю в тестовом режиме — это позволило отладить все системы и проверить функционирование оборудования, — рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Клиентский центр был закрыт в начале этого года. За время проведения ремонтных работ специалисты обновили фасад, входную группу здания и клиентскую зону.

Для комфорта клиентов сделали удобную систему навигации и оборудовали места для самостоятельного заказа услуг через портал МосгорБТИ.

Генеральный директор учреждения Александр Кинев отметил, что в обновленном офисе создано удобное рабочее пространство, а также учтены пожелания клиентов, передает официальный сайт мэра Москвы.

16 мая стало известно, что центр паллиативной помощи открылся в Боткинской больнице после капитального ремонта. В ходе работ специалисты провели частичную перепланировку, обновили коммуникации и изменили функциональное назначение некоторых пространств.

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