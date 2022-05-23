«Это был Хэллоуин»: Милохин рассказал о свидании на кладбище с новой девушкой

Фото: roscongress / Елена Разина

Тиктокер Даня Милохин рассказал о своем романе с коллегой по цеху Катюшей (настоящее имя — Екатерина Толстопятова — прим. «ВМ»). Также блогер опроверг слухи о романе с фигуристкой Евгенией Медведевой.

Недавно Милохин был приглашен на популярное YouTube-шоу вместе с бывшей пассией Юлией Гаврилиной. Участники проекта приходят с парами и задают друг другу вопросы на щекотливые темы. На шоу блогер пришел вместе с Толстопятовой.

Паре задали вопрос о самом ярком первом событии в отношениях. Милохин рассказал о первом свидании с девушкой. Оно прошло на кладбище.

— Кладбище — это место, где мы в первый раз с Екатериной провели время вместе. Это был Хэллоуин, — рассказал он.

Толстопятова подхватила нить истории и отметила, что инициатива провести время таким образом принадлежит ей, передает Пятый канал.

До этого Евгению Медведеву заметили в компании финалиста шоу «Голос. Дети» 2014 года и песенного конкурса «Евровидение» 2017 года Кристиана Костова. Спортсменку еще недавно встречали в компании Дани Милохина.