Байден заявил о готовности военного участия Штатов по защите Тайваня

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Соединенные Штаты готовы участвовать в защите Тайваня военными методами, если туда решит «вторгнуться» Китай. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил американский лидер Джо Байден.

По его словам, США взяли на себя такие обязательства.

— Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке, — цитирует Байдена РИА Новости.

Официальный представитель Минобороны Китая У Цянь 10 марта заявил, что его страна хочет добиться мирного воссоединения с Тайванем, но никогда не потерпит его «независимости». По его словам, Китай стремится к мирному воссоединению, которое бы основывалось на принципе «одна страна — две системы». Он также заявил, что сепаратистские силы на Тайване пытаются «расколоть родину», добиваясь независимости островного государства.

В ноябре президент Штатов Джо Байден сообщил, что Вашингтон придерживается принципа «одного Китая». Президент заявил, что в Америке не поддерживают независимость Тайваня. Кроме того, он отметил, что Штаты не планируют вступать в конфликт с КНР и создавать против нее блок.