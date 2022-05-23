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В народном календаре дата 24 мая — Кирилл и Мефодий, Мефодиев день, Мокей Мокрый.

Влюбленные в этот день не должны признаваться друг другу в любви, в противном случае могут разочароваться в себе. Для разрыва отношений этот день подойдет идеально, ведь расставание 24 мая проходит легко и без каких-либо обвинений. Интересно, что существует большая вероятность, что после расставания экс-партнеры останутся хорошими друзьями.

В этот день незамужние представительницы слабого пола не должны были мести пол. Говорят, что если нарушить запрет, то они могут вымести из дома всех своих женихов.

Приметы погоды:

Если на Мокия мокро, то и лето мокрое будет.

Если туманно и восход багряный, то жди грозового лета.

Если 24 мая дождь, то еще сорок дней будут дождливыми.

Жаркая и сухая погода — к засушливому лету.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Почему дата 24 мая идеально подходит для разрыва отношений

Именины отмечают: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Ростислав.