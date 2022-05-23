Народный календарь. Почему дата 24 мая идеально подходит для разрыва отношений
В народном календаре дата 24 мая — Кирилл и Мефодий, Мефодиев день, Мокей Мокрый.
Влюбленные в этот день не должны признаваться друг другу в любви, в противном случае могут разочароваться в себе. Для разрыва отношений этот день подойдет идеально, ведь расставание 24 мая проходит легко и без каких-либо обвинений. Интересно, что существует большая вероятность, что после расставания экс-партнеры останутся хорошими друзьями.
В этот день незамужние представительницы слабого пола не должны были мести пол. Говорят, что если нарушить запрет, то они могут вымести из дома всех своих женихов.
Приметы погоды:
Если на Мокия мокро, то и лето мокрое будет.
Если туманно и восход багряный, то жди грозового лета.
Если 24 мая дождь, то еще сорок дней будут дождливыми.
Жаркая и сухая погода — к засушливому лету.
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Именины отмечают: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Ростислав.