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Синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев в День города

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев в День города
Фото: Pexels

Жителей Санкт-Петербурга ожидают небольшие дожди в День города, который отмечается 27 мая. Об этом заявил метеоролог Юрий Куткевич.

По словам специалиста, в День города жителей Северной столицы ожидает облачная погода, во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Такие погодные условия вызваны тем, что к городу подступает очередной циклон. Показатели температуры воздуха в Петербурге будут колебаться в пределах 13–15 градусов, передает издание «Невские новости».

В начале рабочей недели, по словам Куткевича, будет малооблачно и солнечно, а ветер будет слабым или умеренным. Температура днем составит от 15 до 17 градусов тепла, ночью будет опускаться примерно до плюс семи градусов. Солнечная погода без осадков сохранится до четверга, 26 мая, передает Nation news.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в начале следующей недели температура воздуха в Москве составит плюс 10–14 градусов. Теплые воздушные массы начнут приходить в регион только с 26 мая.

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