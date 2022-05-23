Психолог объяснила, почему опасно платить ребенку за хорошие оценки

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Родители, пытаясь замотивировать школьников на учебу, часто выбирают самый простой путь — платить деньги. Чем опасен этот способ, рассказала детский психолог Полина Заргарова.

Она отметила, что мотивация деньгами дает быстрый результат, так как дети стремятся получать хорошие отметки, чтобы накопить на желаемую вещь — самокат, игры или новый смартфон.

— Но здесь есть подводные камни и опасность. И одна из самых главных — абсолютное схождение на ноль интереса к учебе, так как мы переключаем ребенка с учебной мотивации на денежную, убираем у ребенка стимул получить новые знания, это любопытство, ориентируем его только на получение отметки, — пояснила специалист.

По словам Заргаровой, проблемы могут начаться, когда ребенок «заработает» на желаемый предмет или при прекращении денежного потока. При этом они могут носить долгосрочный характер.

Так, при поступлении в институт часто дети, которых мотивировали деньгами, перестают учиться, так как не понимают, для чего им это нужно.

— Самой лучшей мотивацией является понимание, для чего ему нужна школа, — цитирует психолога Пятый канал.

Она порекомендовала родителям обращать внимание на интересы ребенка и разговаривать с ним о будущей профессии. При выборе таковой в подростковом возрасте школьник сам будет стремиться хорошо учиться, зная, какие предметы ему понадобятся в вузе. При этом подобная мотивация будет гораздо дольше, чем денежная, заключила эксперт.