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Туристы из Москвы со спасателями застряли на Эльбрусе из-за непогоды

Елена Самойлова
Происшествия
Туристы из Москвы со спасателями застряли на Эльбрусе из-за непогоды
Эльбрус

Туристы из столицы со спасателями застряли на Эльбрусе из-за погодных условий. Об этом стало известно в понедельник, 23 мая.

По данным Teegram-канала «112», туристический вертолет совершил аварийную посадку на восточной вершине Эльбруса. На помощь трем путешественникам и пилоту отправились 25 спасателей, им удалось добраться до места к вечеру.

Однако на обратном пути погода испортилась, из-за этого пропала связь с группой. Ночью на базу вернулись только пятеро из спасателей. Остальные вместе с пострадавшими остановились в хижине на высоте 5300 метров.

В настоящее время спасатели вышли на связь и обнаружили туристов, пилота и коллег. Их спускают с высоты пять тысяч метров.

В начале мая сообщалось о том, что группа из 38 туристов из Ирака пропала из гостиницы в Москве.

Вертолеты Эльбрус Спасатели
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