Андрей Бочкарев: Ожидаемый пассажиропоток на станции «ЗИЛ» в час пик составит 40 тысяч человек

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Три новые станции перспективной Бирюлевской линии будут расположены в активно развивающихся районах столицы. Ожидаемый пассажиропоток в часы пик составит десятки тысяч человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 23 мая.

— Наиболее загруженной станцией станет «ЗИЛ». Пассажиропоток в час пик здесь может достигать 40 тысяч человек. Станция расположится вдоль проспекта Лихачева, с выходом к парку «Тюфелева роща», — рассказал он.

Заммэра добавил, что станция будет связана с действующей платформой МЦК ЗИЛ и одноименной станцией Троицкой линии метро.

Помимо этого, две другие станции первого участка Бирюлевской линии также будут пересадочными. Ожидается, что пассажиропоток на «Острове Мечты» достигнет 29 тысяч человек, а на «Кленовом бульваре» — порядка 25 тысяч.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что архитектурный облик станции «Кленовый бульвар» был определен на открытом архитектурном конкурсе. На данный момент открыт аналогичный конкурс для «Острова мечты».

До этого Бочкарев оценил готовность нового участка Сокольнической линии метро до станции «Новомосковская». По его словам, объект закончен на 43 процента.