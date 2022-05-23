В России выявили 4158 случаев коронавируса за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 4158 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 76 граждан, еще 775 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от COVID-19 5117 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Доля «дельта»-штамма коронавирусной инфекции на территории России может вырасти, если иммунитет к нему будет ослабевать. Об этом рассказала глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.

20 мая стало известно, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России за прошлую неделю составил 36,8 процента. Вакцинация первым компонентом в стране проведена 91 334 540 раз, вакцинация полного цикла — 87 304 035 раз. Неделю назад показатель коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составлял 39,2 процента.