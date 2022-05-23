«Московская техническая школа» открыла набор на новый поток обучения инженеров

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«Московская техническая школа» совместно с Московским техническим университетом связи и информатики (МТУСИ) открыла набор на новый поток обучения инженеров по направлению «Технологии связи». Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Мы видим потребность столичных предприятий в практико-ориентированных специалистах, поэтому запускаем второй учебный поток «Московской технической школы» по программе направления «Технологии связи». Ранее обучение по нему прошли 75 инженеров, — сказал он.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что в новом потоке предусмотрено три программы. Они будут длиться 72 часа. По завершении обучения студентам выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Подать заявку на участие можно на инвестиционном портале столицы, передает официальный сайт мэра Москвы.

24 мая в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ стартует бесплатный онлайн-курс «Эффективные переговоры и продажи». Спикером выступит эксперт в области проектного управления и продаж Дмитрий Романов.