Володин перечислил страны, в которых подорожал бензин из-за санкций против РФ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что западные антироссийские санкции ударили по их инициаторам. Об этом он написал в понедельник, 23 мая, на своей странице в Telegram.

По словам Володина, рост стоимости бензина в Австралии составил 30,3 процента, в США — 27,6 процента, в Канаде — 22,2 процента и в странах Евросоюза — 19,3 процента.

— Такого скачка цен в этих странах не было с момента энергетического кризиса 70-х годов, — добавил Володин.

Он отметил, что ответственность за рост цен лежит на американском лидере Джо Байдене, а также на некоторых главах стран Европы.

Спикер Госдумы подытожил, что недружественные страны должны будут компенсировать тот вред, который они нанесли российской экономике.

Накануне министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что санкции Запада в отношении России парализовали экономику и ударили по бедным государствам, спровоцировав продовольственный кризис. По его словам, в Мали можно наблюдать дефицит пшеницы на рынке, так как стране теперь не у кого ее закупить. Диоп добавил, что санкционные меры не решают проблем, а лишь усугубляют ситуацию.