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Андрей Бочкарев рассказал об итогах конкурса на дизайн двух станций Бирюлевской линии метро

Александр Афонин
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Андрей Бочкарев рассказал об итогах конкурса на дизайн двух станций Бирюлевской линии метро
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В открытом конкурсе на разработку архитектурного облика станций «Остров Мечты» и «Загорье» будущей Бирюлевской линии столичного метрополитена определены 10 финалистов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 23 мая.

— Бирюлевская линия улучшит транспортное обслуживание юга столицы, включая активно развивающиеся территории ЗИЛ и Нагатинский затон, а также строящиеся кварталы реновации, — сказал он.

Заммэра добавил, что всего участие в конкурсе приняла 71 компания. Конкурсанты должны были отправить заявки, портфолио, эссе и визуализации своих проектов.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что по итогам конкурса были выбраны восемь индивидуальных участников и два консорциума.

На втором этапе конкурса финалисты доработают свои проекты согласно требованиям расширенного технического задания и предоставят финальные концепции.

Бочкарев выразил уверенность, что по итогам конкурса будут отобраны лучшие предложения и в городе появятся уникальные станции.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что три новые станции Бирюлевской линии будут расположены в активно развивающихся районах столицы. Ожидаемый пассажиропоток в часы пик составит десятки тысяч человек.

Строительство Метро Андрей Бочкарев
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