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Андрей Бочкарев рассказал о сроках завершения строительства МСД

Араз Салехов
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Андрей Бочкарев рассказал о сроках завершения строительства МСД
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Специалисты планируют завершить строительные работы на юго-восточной части Московского скоростного диаметра (МСД) в 2023 году. Об этом в понедельник, 23 мая, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Юго-Восточную часть нашего Московского скоростного диаметра — от Рязанского проспекта и вниз, выход на МКАД, на Варшавку — планируем завершить в 2023 году, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что с юга к МСД примкнет новая магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. По его словам, городские власти на данном этапе концентрируются на соединении Киевского шоссе и Боровского шоссе. Помимо этого, специалисты ведут работы на участках, соединяющих Калужское шоссе и выход на Варшавское шоссе. Планируется, что строительство дороги от Боровского до Варшавского шоссе завершат за 2022–2023 годы, сообщает сайт «Москва 24».

Помимо этого, Бочкарев рассказал, что в городе ускорят реализацию строительных программ. Представитель власти напомнил, что изначально подобную задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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