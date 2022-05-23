Бабкина объяснила, почему не подвергалась домогательствам в шоу-бизнесе

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Народная артистка России Надежда Бабкина призналась, что за время своей карьеры ей не приходилось сталкиваться с домогательствами, так как он не давала для этого повода.

По словам певицы, она всегда соблюдала субординацию и не давала надежды высокопоставленным чиновникам на какие-то личные отношения.

— А если к тебе относятся по-другому, другая требовательность, уважительные отношения. Ну вот, я общаюсь с министрами культуры из регионов, мы можем и за столом посидеть, поговорить, посмеяться, но я точно знаю, как они относятся ко мне. Может, у них и есть похоть по отношению ко мне, но они боятся! Потому что при первой же секунде… В глаз не получат, дело не в нем, просто они видят, что пирожок жестковат, — заявила исполнительница в интервью Елене Ханге.

Бабкина подчеркнула, что с юности рассчитывала только на себя. Свои первые гонорары она тратила на аранжировку, не надеясь, как другие, что ей что-то «принесут на блюдечке», пишет «СтарХит».

Противоположного мнения придерживается народная артистка РФ Татьяна Васильева. В январе она рассказала о том, как сталкивалась с харассментом в своей карьере. В Театре Сатиры актриса встретилась с режиссером Валентином Плучеком, который дал Васильевой много ярких ролей в спектаклях. На протяжении многих лет они были больше чем просто коллеги. При этом харассмент, по ее мнению, в актерской профессии встречается часто и является «нормальным явлением».