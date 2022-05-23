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Садовод назвала эффективную подкормку от желтизны чеснока

Анна Михалюк
Общество
Садовод назвала эффективную подкормку от желтизны чеснока
Фото: Вечерняя Москва

Садовод и блогерша Татьяна Щедрина рассказала о том, какую подкормку использовать, если чеснок начал желтеть.

Она объяснила, что обычно чеснок желтеет из-за того, что почва была слишком влажной из-за осадков или грунтовых вод. Заморозки или, напротив, засушливая погода также являются провокаторами желтения чеснока: корни плохо «работают», вымываются азот и магний, а это главные причины.

— Самая простая подкормка, которую многие уже полюбили, — это нашатырный спирт. Две столовые ложки на 10 литров воды, поливаем прям по растениям и уже через 2–3 дня видим результат. Еще эта смесь отлично отпугивает вредителей. В спирте есть очень легкий азот, но можно подкормить и мочевиной. Если почва прохладная, то лучше подойдет аммиачная селитра, — посоветовала блогерша в новом видео на своем YouTube-канале.

Также садовод порекомендовала еще одну подкормку, которая поможет чесноку активнее расти и избавит от пожелтения. Для ее приготовления нужно развести по одной столовой ложке аммиачной селитры и сульфата магния в 10 литрах воды и полить этим раствором растения. Применять смесь можно раз в 10–14 дней в зависимости от состояния растений, а с середины июня вплоть до сбора урожая все подкормки чеснока нужно исключить.

Садовод рассказала, как выращивать огурцы в стакане. По ее словам, благодаря такому способу можно получить настоящий урожай прямо на подоконнике.

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