Собчак заявила о возвращении Урганта в Россию

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что ее коллега и приятель Иван Ургант в скором времени вернется в Россию.

— По моей информации, Ургант впервые после начала спецоперации вернется в Россию — на екатеринбургский фестиваль «Ночь музыки», который пройдет 24 июня, — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Ссылаясь на источник в оргкомитете фестиваля, Собчак уточнила, что Ургант может стать ведущим гала-концерта либо выступить со своим коллективом.

В начале марта Иван Ургант уехал из России. Он объяснил отъезд вынужденным отпуском, ведь Первый канал сделал паузу в трансляции развлекательных передач. Но многие решили, что артист эмигрировал, и обвинили его в предательстве.

Аналогичное мнение на днях высказал депутат Госдумы Виталий Милонов, который жестко раскритиковал артиста. Он назвал Урганта талантливым ведущим, однако, по его мнению, как человек тот «оказался ссыковат».

Ранее появилась информация, что главных героев фильма «Елки» Ивана Урганта и Сергея Светлакова может не быть в новой части франшизы. Пока создатели проекта никак не прокомментировали возможность их участия в съемках.