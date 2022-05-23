Более 32,5 миллиона поездок совершили пассажиры автобусов «Мострансавто» в апреле

Фото: mostransavto.ru

Более 32,5 миллиона поездок совершили пассажиры автобусов АО «Мострансавто» в апреле 2022 года. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе перевозчика.

— За минувший апрель жители и гости Московской области совершили в автобусах Мострансавто более 32,5 миллиона поездок, — говорится в сообщении.

Отмечается, что самым массовым сегментом в общем трафике стали поездки, зафиксированные с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича: более 16,5 миллиона трансакций.

Наиболее востребованным способом оплаты стали бесконтактные банковские карты: более восьми миллионов операций. Следом за ними расположились карты «Стрелка» и «Тройка»: свыше семи миллионов платежей.

Самым высоким спросом пользовались маршруты: № 344 Химки (платформа «Левобережная») — Москва (метро «Ховрино»), № 22 станция «Пушкино» — Ивантеевка (микрорайон «Детская»), № 1 станция «Подлипки» — улица Силикатная, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что в конце апреля в Московской области приступили к восстановлению разметки. Работы планируется завершить к началу августа этого года.