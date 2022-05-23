Прокуратура просит арестовать пранкеров, распыливших женщине в лицо перцовку в Измайловском парке

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Измайловский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Обвинение просит суд назначить наказание пранкерам, распылившим женщине в лицо перцовку в Измайловском парке. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, прокуратура просит суд признать фигурантов уголовного дела о хулиганстве в Измайловском парке виновными и назначить им наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима: Евгению Д. — четыре года, а Игорю М. — четыре с половиной года.

Евгений Д. полностью возместил ущерб в размере 250 тысяч рублей, который потерпевшая указала в гражданском иске. Второй пранкер частично возместил моральный вред и заплатил 30 тысяч рублей.

— В связи с этим государственный обвинитель просил удовлетворить исковые требования потерпевшей к М. и взыскать с него 220 тысяч рублей в счет возмещения вреда, — добавила Нефедова.

Инцидент произошел ночью 25 августа 2021 года в Измайловском парке. Двое 40-летних мужчин подошли к женщине, и, воспользовавшись тем, что она не смогла оказать сопротивления, один из них брызнул ей в лицо из газового баллончика. Содержимым оказался капсаицин (вещество, вызывающее сильное жжение, боль, слезоточивость и отделение слизи при попадании на слизистую оболочку — прим. «ВМ»).

Второй обвиняемый снимал происходящее на камеру. Впоследствии злоумышленники опубликовали видео в социальной сети.