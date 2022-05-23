Застрявшие на Эльбрусе туристы из Москвы спасены
Операция по спасению московских туристов с Эльбруса завершена. Об этом стало известно в понедельник, 23 мая.
По данным Telegram-канала «112», никто из альпинистов не пострадал. Группу уже доставили на поляну Азау на нижней станции курорта Приэльбрусье.
Помощь медиков никому не понадобилась.
Ранее сообщалось, что вертолет совершил аварийную посадку на восточной вершине Эльбруса. На помощь трем путешественникам и пилоту отправились 25 спасателей, им удалось добраться до места к вечеру.
Однако на обратном пути погода испортилась и связь с группой пропала. Ночью на базу вернулись только пятеро из спасателей, остальные вместе с пострадавшими остановились в хижине на высоте 5300 метров.