Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Застрявшие на Эльбрусе туристы из Москвы спасены

Елена Самойлова
Происшествия
Застрявшие на Эльбрусе туристы из Москвы спасены
Эльбрус

Операция по спасению московских туристов с Эльбруса завершена. Об этом стало известно в понедельник, 23 мая.

По данным Telegram-канала «112», никто из альпинистов не пострадал. Группу уже доставили на поляну Азау на нижней станции курорта Приэльбрусье.

Видео: Telegram / 112

Помощь медиков никому не понадобилась.

Ранее сообщалось, что вертолет совершил аварийную посадку на восточной вершине Эльбруса. На помощь трем путешественникам и пилоту отправились 25 спасателей, им удалось добраться до места к вечеру.

Однако на обратном пути погода испортилась и связь с группой пропала. Ночью на базу вернулись только пятеро из спасателей, остальные вместе с пострадавшими остановились в хижине на высоте 5300 метров.

Вертолеты Эльбрус Спасатели
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Мирзаев
Руслан Мирзаев

Работаем на опережение

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Все мнения
О проекте