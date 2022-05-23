Застрявшие на Эльбрусе туристы из Москвы спасены

Эльбрус

Операция по спасению московских туристов с Эльбруса завершена. Об этом стало известно в понедельник, 23 мая.

По данным Telegram-канала «112», никто из альпинистов не пострадал. Группу уже доставили на поляну Азау на нижней станции курорта Приэльбрусье.

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Помощь медиков никому не понадобилась.

Ранее сообщалось, что вертолет совершил аварийную посадку на восточной вершине Эльбруса. На помощь трем путешественникам и пилоту отправились 25 спасателей, им удалось добраться до места к вечеру.

Однако на обратном пути погода испортилась и связь с группой пропала. Ночью на базу вернулись только пятеро из спасателей, остальные вместе с пострадавшими остановились в хижине на высоте 5300 метров.