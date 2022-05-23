Бочкарев: Программы строительства соцобъектов в Москве полностью обеспечены финансированием

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Программы строительства социальных объектов в городе полностью обеспечены финансированием. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Мы все время подчеркивали, что, помимо мощного, ударного развития транспортной инфраструктуры, всем остальным сферам жизнедеятельности города так же уделено необходимое внимание, в том числе с капитальными вложениями на строительство новых объектов, — сказал представитель мэрии.

По словам Бочкарева, также обеспечено финансированием множество объектов культурного назначения и спорта, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого заммэра рассказал о ходе строительства международного центра самбо и бокса на территории спорткомплекса «Лужники». По его словам, здание будет готово к сдаче в эксплуатацию уже этим летом.

На финальных стадиях уже монтируется медийное оборудование, необходимое для освещения международных и региональных соревнований.