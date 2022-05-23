Виновные будут наказаны: в детсаду проведут служебное расследование после побега детей
В детском саду, из которого сбежали дети, проведут служебное расследование. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» рассказала заместитель директора школы № 597 Евгения Заманова.
По ее словам, как только обнаружилась пропажа детей, воспитатель сразу вызвала полицейских и позвонила родителям беглецов.
— Детей нашли дома у одного из мальчиков, который живет поблизости, — сказала Заманова.
Она также добавила, что администрация школы проводит служебное расследование, в ходе которого все виновные в данной ситуации будут наказаны.
Ранее сообщалось, что появилось видео побега детей из детского сада на севере Москвы.
Воспитанники самостоятельно покинули здание детсада на улице Лавочкина, оставшись без присмотра.