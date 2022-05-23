Виновные будут наказаны: в детсаду проведут служебное расследование после побега детей

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Россия, Москва, улица Лавочкина Карта всех событий

В детском саду, из которого сбежали дети, проведут служебное расследование. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» рассказала заместитель директора школы № 597 Евгения Заманова.

По ее словам, как только обнаружилась пропажа детей, воспитатель сразу вызвала полицейских и позвонила родителям беглецов.

— Детей нашли дома у одного из мальчиков, который живет поблизости, — сказала Заманова.

Она также добавила, что администрация школы проводит служебное расследование, в ходе которого все виновные в данной ситуации будут наказаны.

Ранее сообщалось, что появилось видео побега детей из детского сада на севере Москвы.

Воспитанники самостоятельно покинули здание детсада на улице Лавочкина, оставшись без присмотра.