Врачи сообщили, что боль в трех областях тела сигнализирует о высоком уровне холестерина

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Боль в бедрах, ногах и икрах может быть признаком повышенного уровня холестерина. Об этом заявили в Американской кардиологической ассоциации (АНА).

Высокий уровень холестерина — воскообразного вещества для строительства клеток — связан с заболеванием периферических артерий (ЗПА). О ЗПА говорят боли в трех участках тела — это судорожная боль в бедрах, ногах и икрах при ходьбе, подъемах по лестнице или занятиях физкультурой.

Помимо этого, ЗПА часто бывает вызвано атеросклерозом. В этом случае жировые отложения накапливаются на стенках артерий и уменьшают ток крови.

К другим признакам повышенного уровня холестерина относятся очень медленно заживающие раны нижних конечностей и пальцев ног, гангрена, а также более холодные, нежели остальные части тела, голени и ступни.

Также о ЗПА могут свидетельствовать медленный рост ногтей или волос на ногах. Мужчин с этой проблемой может мучить эректильная дисфункция, передает «МедикФорум».

До этого кардиолог Анна Кореневич объснила, как уменьшить холестериновые бляшки. По ее словам, для начала необходимо провести медицинские исследования.

Если у пациента обнаружат холестериновые бляшки, то с этой проблемой нужно работать, чтобы не допустить осложнений в виде инфаркта или инсульта. Как отмечают медицинские специалисты, бляшки могут сокращаться в размерах почти втрое.