Банкам направили список IТ-компаний для выдачи льготной ипотеки

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«ДОМ.РФ» предоставил банкам список аккредитованных компаний для выдачи льготной ипотеки для IТ-специалистов по ставке до пяти процентов. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе организации.

— В реестре значится более 8,9 тысячи организаций, которые аккредитованы Минцифры РФ и являются получателями налоговых льгот, — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания все еще продолжает прием заявок от банков на финансовые лимиты и это продлится до 26 мая. Затем, как уточняется, будет опубликован полный перечень банков-участников.

Как отметил заместитель гендиректора компании Алексей Ниденс, ожидается, что только до конца этого года будет выдано не менее 10 тысяч кредитов на сумму около 50 миллиардов рублей, отмечается на сайте «ДОМ.РФ».

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала «Вечерней Москве», что появление в России беспроцентной ипотеки невозможно, так как это потребует огромных расходов, не заложенных в бюджет.

До этого стало известно, что спрос на жилье на первичном рынке в Московском регионе в апреле 2022 года уменьшился почти вдвое. Снижение спроса было ожидаемо и некатастрофично, подчеркнул глава сервиса «ЦИАН. Аналитика» Алексей Попов.