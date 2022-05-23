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Диетолог Соломатина составила меню для идеального завтрака

Антон Махов

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Соломатина составила меню для идеального завтрака
Фото: Pexels

Идеальным завтраком являются цельнозерновые каши. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина.

— В идеале хорошо, чтобы были сложные углеводы и белок. Скажем, каша и творог или кусок нежирного сыра. Но можно и чередовать. Допустим, сегодня — углеводный завтрак, какая-то каша, на следующий день — чисто белковый: омлет с овощами, — сказала эксперт.

Также диетолог подчеркнула, что завтрак нельзя пропускать. Принимать пищу лучше через 30–60 минут после подъема. При этом выжидать столько времени необязательно, если присутствует сильное чувство голода, передает слова Соломатиной ФАН.

До этого Соломатина сообщала, что корица, ананас и сухофрукты способны взбодрить человека не хуже кофе. По мнению Соломатиной, проснуться помогут продукты с кофеином, богатая белком еда и ряд других продуктов.

Если добавить корицу в какой-либо утренний напиток, она поможет организму усвоить глюкозу и проснуться. Также придадут бодрости черный шоколад или какао из-за того же кофеина в составе. На завтрак, помимо всего прочего, будут полезны яйца.

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