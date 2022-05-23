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Россия, Москва, улица Новый Арбат Карта всех событий

Мужчина попал в больницу после драки с посетителем ресторана на Новом Арбате. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 22 мая в полицию обратились медики, заявив, что к ним обратился 47-летний гражданин для оказания помощи. По словам врачей, у мужчины диагностирован перелом костей носа со смещением.

Также по словам врачей, пострадавший заявил, что накануне ночью его избил неизвестный в ресторане на улице Новый Арбат.

В ходе проверки информации полицейские выяснили, что в районное отделение обращались посетители данного ресторана с заявлением о драке. В ближайшее время сотрудники полиции планируют навестить пострадавшего в лечебном учреждении для уточнения информации, резюмировали в пресс-службе ведомства.

17 мая сообщалось, что неизвестный жестоко избил посетителя магазина на севере Москвы. Между мужчинами возник конфликт, который быстро перерос в драку. Злоумышленник жестоко избил мужчину и скрылся с места преступления на автомобиле.

Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.