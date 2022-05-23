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МВФ назвал состояние мировой экономики худшим со времен Второй мировой войны

Анастасия Колоскова
Экономика
МВФ назвал состояние мировой экономики худшим со времен Второй мировой войны
Фото: flickr/imfphoto

Современное состояние мировой экономики является худшим со времен Второй мировой войны. Об этом сообщается в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Причинами такого упадка западные эксперты считают пандемию коронавируса, ситуацию вокруг Украины и угрозу изменения климата. Все эти факторы спровоцировали повышение инфляции, убеждены они. В документе отмечается, что наиболее сложным испытанием для семей во всем мире стал рост цен на продукты питания и энергоносители.

Также дополнительное давление на страны оказало ужесточение финансовых условий. В результате компании были вынуждены перестраивать глобальные цепочки поставок на фоне постоянных сбоев. Эксперты призвали ослабить торговые ограничения и активизировать общие усилия, чтобы решить проблемы задолженности стран. Кроме того в МВФ отметили необходимость модернизации трансграничных платежей и противостояния изменению климата, пишет Lenta.ru.

15 мая член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что санкционная политика западных государств против Москвы уже привела к глобальной экономической дестабилизации, а в случае применения схожих ограничений против Пекина мировая экономика обрушится и Запад не сможет «спастись».

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