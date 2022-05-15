Пушков: Санкции США против Китая обрушат мировую экономику

Фото: Пресс-служба Совфеда

Санкционная политика западных государств против Москвы уже привела к глобальной экономической дестабилизации, а в случае применения схожих ограничений против Пекина мировая экономика обрушится, и Запад не сможет «спастись», считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам сенатора, дестабилизация экономических рынков стала неожиданностью для политиков, которые инициировали введение ограничительных мер против России.

На своем канале в Telegram российский парламентарий заметил, что западные страны до сих пор не поняли, что экономическая глобализация является «объективным феноменом», который имеет и другую сторону, которую невозможно контролировать из-за океана.

— Уже ясно и то, что если санкции, подобные антироссийским, будут применены Западом против Китая с его гигантским ВВП и большей, чем у США долей мировой торговли, мировая экономика просто рухнет. И Западу не удастся спастись от этого обрушения, — подчеркнул Пушков.

В минувшую среду, 11 мая, сенатор заявил, что неспособность западных стран смириться с утверждением многополярного мира может стать причиной интенсивных конфликтов, рискующих перерасти в ядерную катастрофу.