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Сенатор Пушков рассказал об угрозе ядерной войны из-за действий Запада

Егор Провоторов
В мире
Сенатор Пушков рассказал об угрозе ядерной войны из-за действий Запада
Фото: Пресс-служба Совфеда

Неспособность западных стран смириться с утверждением многополярного мира может стать причиной интенсивных конфликтов, рискующих перерасти в ядерную катастрофу, однако ее можно избежать, заявил в среду, 11 мая, член Совета Федерации Алексей Пушков.

Российский сенатор подчеркнул, что в ближайшие несколько десятков лет человечество не будет ждать ни цивилизованная конкуренция, ни тем более гармония.

По его словам, элиты западных стран не намерены мириться с любым другим мироустройством, кроме так называемой «либеральной демократии». Отступление Запада со своих позиций будет сопровождаться интенсивными конфликтами, в которой будут страдать экономики всех стран.

— Благоприятным исходом в условиях такого рода конфликтов может считаться предотвращение ядерной катастрофы, — написал Пушков на своем канале в Telegram.

Отечественный политик выразил мнение, что в первой половине 21 века мир может столкнуться с жестокой схваткой за превосходство между главными центрами силы на политической карте мира. Противостояние между ними будет осложняться острыми противоречиями в ценностях и идеологиях, подчеркнул парламентарий.

В минувшее воскресенье, 8 мая, Пушков заявил, что международная финансовая система начинает медленно перестраиваться, при этом Россия является одной из основных действующих сторон этого процесса.

Алексей Пушков Война Ядерное оружие
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