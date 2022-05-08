Сенатор Пушков указал на перестройку международной финансовой системы

Фото: Пресс-служба Совфеда

Международная финансовая система начинает медленно перестраиваться, при этом Россия является одной из основных действующих сторон этого процесса, заявил в воскресенье, 8 мая, член Совета Федерации Алексей Пушков.

Помимо России одними из главных действующих лиц перестройки мировой финансовой системы российский политик на своем Telegram-канале назвал Китай, Турцию, Саудовскую Аравию и Индию.

Парламентарий напомнил, что даже в международном валютном фонде (МВФ) признали, что санкционная политика западных стран серьезно поколебала позиции американского доллара как ведущей мировой валюты.

— Не обрушили, а поколебали. Но это же только начало, — заключил сенатор Пушков.

Накануне профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков объяснил, что укрепление рубля связано с переходом на продажу газа в национальной российской валюте, а также со снижением количества покупок зарубежной валюты. Он не исключил, что в скором времени курс вновь поднимется и зафиксируется на уровне 70 рублей за доллар и около 80 — за евро.