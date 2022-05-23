Собянин рассказал о ходе реконструкции культурного центра «Москвич»

Фото: Сайт Сергея Собянина

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 46/15 Карта всех событий

В столичном районе Текстильщики ведутся большие капитальные работы по обновлению культурного центра «Москвич». Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что поставлена задача — закончить реконструкцию до конца этого года.

— Уже отремонтировали кровлю, инженерные системы, заменили часть витражей и окон, благоустроили отдельные участки прилегающей территории, обновили театральное и концертное оборудование. Сейчас в здании идут фасадные и отделочные работы, — рассказал Собянин.

В своем Telegram-канале мэр города добавил, что на базе «Москвича» работают больше 60 коллективов, студий и клубов, в которых занимаются более двух тысяч взрослых и детей. На время ремонта занятия перенесли в другие помещения.

Кроме того мэр сообщил, что в настоящее время также обновляется ряд культурных и спортивных учреждений, которые исторически принадлежали заводу «Москвич». Так, в ходе реконструкции стадиона специалисты оборудовали новое футбольное поле с подогревом, стрелковый комплекс, сделали трибуны и пространство под ними больше.