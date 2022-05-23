«Дочкам» трех российских банков в Казахстане заморозили более 21 миллиона долларов

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Сумма остатков на корреспондентских счетах трех дочерних компаний российских банков в Казахстане составляет более 21,6 миллиона долларов. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова.

— На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте. В результате этого, по данным банков, были заморожены остатки на этих счетах банков, — заявила она.

По ее словам, речь идет о счетах таких дочерних банков в Казахстане как Сбербанк, Альфа-банк и ВТБ. Для разблокировки операций клиентам банков необходимо самостоятельно получить отдельное разрешение регулятора США, заполнив специальную форму, передает ТАСС.

6 апреля Великобритания объявила о полной заморозке активов Сбербанка и Московского кредитного банка на территории государства. Помимо этого, Лондон ввел запрет на осуществление инвестиций в России, импорт продуктов черной металлургии РФ и заявил, что полностью избавится от российского угля в конце 2022 года.

До этого сообщалось, что США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и «Альфа-Банка». Под рестрикции попали более двух третьих российского банковского сектора (1,4 триллиона долларов активов). В Вашингтоне утверждают, что на фоне введенных санкций экономика РФ перестанет входить в двадцатку крупнейших.