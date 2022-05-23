Reuters: Четыре страны ЕС призвали передать Украине активы России

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Литва, Латвия, Эстония и Словакия призвали министров финансов стран ЕС передать Украине активы России на восстановление страны. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщило агентство Reuters.

В документе отмечается, что выручка за российские активы должна быть направлена на помощь в ведении боевых действий, а также покрыть «значительную часть расходов» на восстановление государства и компенсации родственникам погибших. По мнению представителей этих государств, если не будет найден законный путь конфискации российских активов, их можно использовать в качестве «рычага» и разморозить, когда Россия компенсирует убытки Украине.

Кроме того, послание содержит призывы к введению новых санкций против Москвы. По утверждению авторов документа, между Брюсселем и Москвой «вообще не должно остаться никаких экономических связей», передает РБК.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил изучить вопрос об изъятии замороженных российских валютных резервов для восстановления Украины. По его словам, проблема финансирования восстановления Украины является одним из ключевых политических вопросов.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что такая инициатива со стороны Борреля является просто незаконной. Он добавил, что принятие таких решений не только подорвет какое-либо доверие к странам Запада, но и ударит по самим европейцам.