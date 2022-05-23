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Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с участницей конкурса «Мисс Россия»

Анастасия Колоскова
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с участницей конкурса «Мисс Россия»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Ефремова Карта всех событий

Прокуратура Центрального административного округа Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП в центре города, в котором пострадал ребенок. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП и привлечение виновного лица к установленной законом ответственности, — рассказала представитель надзорного ведомства.

ДТП, о котором идет речь, произошло днем 23 мая на пересечении улиц Ефремова и Хамовнический Вал. Под колеса автомобиля Range Rover угодил 10-летний мальчик, который ехал по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. За рулем иномарки находилась частница конкурса «Мисс Россия — 2015» Мария Тугускина. Девушка заявила, что не увидела школьника, поскольку он неожиданно выскочил, и она не успела среагировать.

Известно, что мальчику потребовалась медицинская помощь.

Видео ДТП опубликовала пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно
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