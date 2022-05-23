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Врач объяснила, нехватка какого витамина грозит болезнью Альцгеймера

Антон Махов
Общество
Врач объяснила, нехватка какого витамина грозит болезнью Альцгеймера
Фото: Pexels

Нехватка в организме необходимого для нормальной работы нервных клеток витамина B12 может привести к болезни Альцгеймера. Об этом сообщила доктор Брунильда Назарио.

— Хотя мозг каждого человека с возрастом уменьшается, есть свидетельства того, что дефицит B12 может ускорить этот процесс, — сказала специалист.

Также она отметила, что без нормального снабжения организма этим витамином первые несколько лет внешних признаков возникающих патологий может быть не видно. Однако со временем эритроциты, для которых очень важен B12, становятся все более деформированными, а доставка кислорода к тканям и органам начинает ограничиваться.

Помимо этого, дефицит B12 может стать причиной усталости, слабости, побледнения кожи, нарушения сердечного ритма, головокружения, воспаления или покраснения языка, передает «МедикФорум».

До этого врач Белинда Гриффитс сообщила, что одним из проявлений рака поджелудочной железы может быть измененный цвет двух областей на теле. По ее словам, желтые глаза и кожа могут быть симптомами рака поджелудочной железы. Желтуха вызывается блокировкой желчной протоки, которую может вызывать онкология поджелудочной.

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