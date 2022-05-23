Врач объяснила, как по цвету частей тела диагностировать рак поджелудочной железы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Одним из проявлений рака поджелудочной железы может быть измененный цвет двух областей на теле. Об этом сообщала врач из клиники Флит-Стрит Белинда Гриффитс.

— Опухоли часто находятся глубоко внутри тела без каких-либо симптомов, пока рак не перейдет на более позднюю стадию заболевания, — сказала специалист.

По словам Гриффитс, желтые глаза и кожа могут быть симптомами рака поджелудочной железы. Желтуха вызывается блокировкой желчной протоки, которую в том числе вызывает онкология поджелудочной.

Специалист отдельно подчеркивает, что это один из самых коварных видов рака. По ее словам, изменение цвета глаз и кожи — это неоднозначный симптом, ведь он может говорить и о других болезнях или синдромах, передает «МедикФорум».

До этого врачи заявляли, что частые походы в туалет и более жидкий стул могут быть симптомами рака кишечника. Они отмечают, что опухоль в кишечнике может проявиться резкой сменой поведения этого органа. Сюда относятся слишком частые или слишком редкие походы в уборную, диарея и другие изменения консистенции стула.