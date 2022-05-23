Врач объяснила, как по цвету частей тела диагностировать рак поджелудочной железы
Одним из проявлений рака поджелудочной железы может быть измененный цвет двух областей на теле. Об этом сообщала врач из клиники Флит-Стрит Белинда Гриффитс.
— Опухоли часто находятся глубоко внутри тела без каких-либо симптомов, пока рак не перейдет на более позднюю стадию заболевания, — сказала специалист.
По словам Гриффитс, желтые глаза и кожа могут быть симптомами рака поджелудочной железы. Желтуха вызывается блокировкой желчной протоки, которую в том числе вызывает онкология поджелудочной.
Специалист отдельно подчеркивает, что это один из самых коварных видов рака. По ее словам, изменение цвета глаз и кожи — это неоднозначный симптом, ведь он может говорить и о других болезнях или синдромах, передает «МедикФорум».
До этого врачи заявляли, что частые походы в туалет и более жидкий стул могут быть симптомами рака кишечника. Они отмечают, что опухоль в кишечнике может проявиться резкой сменой поведения этого органа. Сюда относятся слишком частые или слишком редкие походы в уборную, диарея и другие изменения консистенции стула.