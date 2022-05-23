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Путин поручил утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года

Евгений Белоусов
Экономика
Путин поручил утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства к 1 августа утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 23 мая.

— В целях обеспечения надежной и безопасной перевозки грузов по Северному морскому пути разработать и утвердить план развития Северного морского пути на период до 2035 года, — говорится в документе.

Согласно поручению, план развития должен включать прогнозируемый объем грузопотока по годам с указанием инвестиционных проектов, реализация которых обеспечит достижение этого объема. Кроме того, глава государства поручил кабмину представить предложения о субсидировании кредитов, привлекаемых для осуществления северного завоза, отмечается на сайте Кремля.

В этот же день Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает наносимый санкциями Запада удар. По его словам, на сегодняшний день ситуация требует от экономического блока правительства особого внимания.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что лишь ЕС пострадает от собственных санкций, направленных на зерно и удобрения из России. Он призвал Брюссель «слушать не трубный голос советчиков из-за океана, а здравый смысл».

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