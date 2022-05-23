Москвичам объяснили, как правильно гулять на природе в черте города

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Специалисты Мосприроды рассказали, как правильно гулять по природным зонам города.

Так, они советуют придерживаться организованных маршрутов, ведь открытые природные зоны не подразумевают хаотичного следования по ним. В зарослях вне дорог могут скрываться клещи или находиться редкие растения, которые человек может случайно повредить.

При этом эксперты советуют не тревожить обитателей лесных зон. Громкие крики, смех или музыка могут побеспокоить птиц, а весной у них начинается брачный период.

Кормить лесных обитателей тоже не стоит. В Мосприроде объяснили, что из-за этого животные разучиваются искать еду самостоятельно.

Кроме того, в лесных зонах нельзя мусорить и разводить огонь. Также в Мосприроде отметили, что отдыхать в городских природных парках стоит без собирательства.

Грибы и ягоды имеют свойство впитывать вредные элементы из земли и атмосферы. В крупных городах объем примесей будет велик, также эти продукты нужны животным для пропитания.

Помимо этого, москвичам советуют не отрывать ничего в лесных зонах по любой причине. Это нарушает облик парковых зон и биологическую целостность экосистемы, передает РИА Новости.

До этого специалисты Мосприроды обнаружили в комплексном заказнике «Зеленоградский» гнездо с яйцами вальдшнепа. Москвичей призвали при встрече с вальдшнепами не тревожить и не пугать птиц. Иначе пернатые перестанут гнездиться в окрестностях города.