Московский зоопарк объяснил, чем отличается весенний рацион енотов

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Еноты в Московском зоопарке перешли на весенний рацион. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщила пресс-служба зоосада.

Уточняется, что он отличается от осеннего или зимнего. В холодное время года животные восполняют энергию белком, а осенью набирают жир перед зимовкой, при этом летом они едят свежую траву для разгона пищеварения.

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В настоящее время в меню зверьков остается белок, творог и мясо с креветками. К ним добавили фрукты, овощи и зелени, сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка.

До этого сообщалось, что старейший жираф Самсон вышел в открытый вольер Московского зоопарка. В пресс-службе отметили, что у Самсона возрастные проблемы с зубами и желудочно-кишечным трактом. В связи с этим жителей города и гостей столицы просят не угощать его какими-либо продуктами, поскольку любой кусок еды может стать для него последним.

Помимо этого, сотрудники Московского зоопарка выпустили на волю 12 летучих мышей, ранее поступивших в Центр реабилитации рукокрылых. Генеральный директор зоосада Светлана Акулова отметила, что с 1 сентября 2021 года у них оказалось 265 мышей: двухцветный кожан, рыжая вечерница, лесной нетопырь, бурый ушан, ночница Брандта, нетопырь Куля, поздний кожан.