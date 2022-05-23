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Маркетплейс Wildberries ввел штрафы за отказ от товаров

Евгений Белоусов
Общество
Маркетплейс Wildberries ввел штрафы за отказ от товаров
Фото: Pexels

Пользователи маркетплейса Wildberries сообщили о массовых штрафах за возврат заказанного товара. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает РБК.

Так, в уведомлении, которое демонстрируется пользователям перед оплатой заказа, компания ссылается на закон «О защите прав потребителей». Согласно его положениям, продавец должен вернуть покупателю сумму, уплаченную по договору.

Но исключением из возмещения является расход на доставку возвращенного товара. Однако некоторые пользователи утверждают, что маркетплейс налагает штрафы даже в случаях возврата из-за брака.

В Wildberries заявили, что политика компании остается прежней. Кроме того, маркетплейс пробует разные способы доставки еще с 2020 года. Пользователи с высокой долей возвратов и низкой суммой выкупа оплачивают сумму обратной доставки, что, как утверждают в пресс-службе, мотивирует покупателей быть более ответственными, передает РБК.

До этого стало известно, что онлайн-ретейлер «Яндекс.Маркет» разрешил продажу на своей площадке товаров из списка параллельного импорта. При этом представитель компании отметил, что россиянам не стоит сомневаться в качестве предоставляемого товара, поскольку при заключении договора с маркетплейсом продавцы гарантируют, что их продукция соответствует всем требованиям законодательства страны.

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