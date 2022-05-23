Минкульт анонсировал повторный прокат фильма Данелии «Я шагаю по Москве»

Кадр из фильма «Я шагаю по Москве» (1963)

Картина режиссера Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» 1963 года вновь выйдет в прокат 26 мая. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе Минкульта.

— Фильм представляет собой цепочку эпизодов-новелл. Он стал для некоторых исполнителей кинематографическим дебютом. Никита Михалков впервые сыграл главную роль в кино, — говорится в сообщении.

Картина Данелии считается одним из самых главных фильмов периода оттепели в СССР. Билеты на повторный показ фильма также доступны по «Пушкинской карте», уточнили на странице министерства в социальной сети «ВКонтакте».

6 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице примут меры по поддержке городских кинотеатров и кинокомпаний, снимающих свои фильмы в Москве. Так, меры поддержки включают в себя гранты для ведущих городских киносетей на продвижение и рекламу отечественного кино в прокате.

До этого генеральный директор сети кинотеатров «Москино» Наталья Мокрицкая сообщила, какие киноленты предложит компания столичным зрителям в условиях ограничений. Киносеть планирует показывать корейские, индийские, мексиканские, китайские и турецкие картины.