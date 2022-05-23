Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минкульт анонсировал повторный прокат фильма Данелии «Я шагаю по Москве»

Евгений Белоусов
Общество
Минкульт анонсировал повторный прокат фильма Данелии «Я шагаю по Москве»
Кадр из фильма «Я шагаю по Москве» (1963)

Картина режиссера Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» 1963 года вновь выйдет в прокат 26 мая. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе Минкульта.

— Фильм представляет собой цепочку эпизодов-новелл. Он стал для некоторых исполнителей кинематографическим дебютом. Никита Михалков впервые сыграл главную роль в кино, — говорится в сообщении.

Картина Данелии считается одним из самых главных фильмов периода оттепели в СССР. Билеты на повторный показ фильма также доступны по «Пушкинской карте», уточнили на странице министерства в социальной сети «ВКонтакте».

6 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице примут меры по поддержке городских кинотеатров и кинокомпаний, снимающих свои фильмы в Москве. Так, меры поддержки включают в себя гранты для ведущих городских киносетей на продвижение и рекламу отечественного кино в прокате.

До этого генеральный директор сети кинотеатров «Москино» Наталья Мокрицкая сообщила, какие киноленты предложит компания столичным зрителям в условиях ограничений. Киносеть планирует показывать корейские, индийские, мексиканские, китайские и турецкие картины.

Никита Михалков Минкультуры Кино
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Мирзаев
Руслан Мирзаев

Работаем на опережение

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Все мнения
О проекте