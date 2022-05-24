CNN: Вашингтон может принять решение о высвобождении запасов дизтоплива

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Власти Соединенных Штатов изучают возможность высвобождения из резервов дизельного топлива для снижения цен на рынке горючего, передает в понедельник, 23 мая, американский телеканал CNN со ссылкой на представителя администрации Белого дома.

По информации журналистов, президент США Джо Байден распорядился провести подготовительные мероприятия, которые необходимы для последующего высвобождения дизельного топлива из резервных запасов.

Собеседник американского телеканала заявил, что в администрации Штатов считают сложившиеся обстоятельства похожими на те, при которых рассмотрение подобного вопроса является необходимым, пишет РИА Новости.

При этом, как отмечается в материале CNN, дизельные резервы Соединенных Штатов весьма невелики, а поэтому сдерживающий эффект подобного шага не будет иметь долгосрочного эффекта.

На прошлой неделе заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что снизить цены на бензин и дизель в Соединенных Штатах можно через регулирование налогов, однако такая мера сильно ограничена.