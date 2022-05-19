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Эксперт назвал способ снизить цены на топливо в США

Георгий Соланович

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Эксперт назвал способ снизить цены на топливо в США
Фото: pixabay.com

Снизить цены на бензин и дизель в Соединенных Штатах можно через регулирование налогов, однако такая мера сильно ограничена. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, основную долю в ценообразовании на бензин и дизель в Америке занимает сырая нефть. По этой причине Вашингтон пытается снизить цены на топливо путем воздействия на нефтяную составляющую. Основная идея заключается в повышении предложения сырой нефти — ресурс можно «вбросить» на рынок за счет нефтяных резервов.

Данное решение, по мнению Фролова, не работает. США смогут снизить цены на топливо, если займутся регулированием налогов, однако их доля в конечной стоимости не превышает 12 процентов, ресурс сильно ограничен, подчеркнул эксперт.

— Налоги постоянная величина. Совсем отказаться от них Штаты не могут, но даже если попытаться их понизить или субсидировать отрасль, то цена за литр топлива на АЗС снизится максимум на 10–15 центов, — заключил собеседник «ВМ».

16 мая Вашингтону предрекли новый «энергетический кошмар», причиной которому является рост цен на газ в стране. Это угрожает дальнейшим увеличением инфляции.

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