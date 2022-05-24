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Волочкова ответила журналистам на вопросы о ее депортации из Турции

Егор Провоторов
Общество
Волочкова ответила журналистам на вопросы о ее депортации из Турции
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Известная в прошлом российская балерина Анастасия Волочкова вернулась на родину из Турции, где провела неделю с новым возлюбленным. По прилете в Москву она получила множество вопросов от журналистов относительно депортации знаменитости из европейской страны.

Сама Волочкова поспешила опровергнуть появившиеся в СМИ и социальных сетях слухи. Она заметила, что такие сплетни появляются, поскольку в России без нее «скучно», пишет телеканал 78 со ссылкой на публикацию в одной из соцсетей артистки.

— Никто ниоткуда меня не депортировал, а со счастливыми лицами встречали и проводили, — пояснила экс-балерина.

Знаменитость подчеркнула, что ее можно депортировать из любого государства, равно как и уволить из Большого театра, однако убрать из сердец преданных поклонников ни у кого не получится.

К публикации Волочкова прикрепила снимок со ставшим уже знаменитым шпагатом. Она добавила, что слухи сочиняют ее завистники, которые не могут простить ей преданность России и президенту.

На прошлой неделе экс-балерина объяснила, почему оплачивает отдых своим возлюбленным. Она отметила, что находится в положении, в котором «может себе позволить» выбрать мужчину для романтического путешествия.

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