«Могу себе позволить»: Волочкова объяснила, почему платит за своих мужчин

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Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему оплачивает отдых своим возлюбленным. Она отметила, что «может себе позволить» выбрать мужчину для романтического путешествия.

— Могу себе позволить. Просто не надо сравнивать царский трон и деревянный стул. Царицы, даже по истории если посмотреть, позволяли, чтобы к их ногам припадали фавориты. А потом отдаляли их от себя. Но царицы никогда не спускались в болото, — заявила знаменитость на пресс-конференции ИА «НСН».

Анастасия Волочкова предложила назначить хореографа Николая Цискаридзе руководителем Большого театра. Она подчеркнула, что артист достоин того, чтобы занять эту должность.